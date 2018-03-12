Жестоко избитая жительница Кузбасса перед смертью назвала имя убийцы

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В Ленинске-Кузнецком завершился судебный процесс по факту жестокого избиения 31-летней местной жительницы, которая скончалась от полученных травм. Перед смертью женщина назвала имя убийцы. 24-летний подсудимый проведет последующие девять лет в колонии строгого режима.

Как сообщила в ходе процесса сторона обвинения, преступление было совершено в конце прошлого года. Обвиняемый, который до этого получил условный срок за совершенное им смертельное ДТП, пришел пьяным домой к своей знакомой. Женщина не хотела впускать его, но мужчина силой ворвался в квартиру, после чего начал зверски избивать женщину. Затем, оставив окровавленную жертву на полу, ушел. Соседи, слышавшие шум пришли к потерпевшей и она назвала имя человека, который ее избил. Соседи вызвали скорую помощь, однако пострадавшая скончалась от болевого шока до приезда медиков. Оперативные сотрудники задержали убийцу в другом городе, где он пытался скрыться от правосудия. До суда подозреваемый находился в следственном изоляторе. Суд, вынося решение, учел все обстоятельства дела.