В Ингушетии обнаружили машину с трупом на трассе «Сухахи – Яндаре»

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В Назрановском районе Ингушетии продолжается расследование обстоятельств гибели мужчины. Труп обнаружили в машине «Лада Калина» в 30 м от трассы «Сухахи – Яндаре». Тело 57-летнего погибшего имеет следы насилия.

На трассе «Сухахи – Яндаре» правоохранители обнаружили труп неизвестного мужчины. Личность погибшего устанавливают специалисты. По предварительным данным, погибший 57-летний человек погиб насильственной смертью. Его труп найден в 30 метрах от основной дороги. На месте происшествия работают специалисты-криминалисты. Личность подозреваемого устанавливают.

Известно о задержании возможного убийцы. Обстоятельства дела уточняются.

К слову, в Перми мужчина пригласил в гости бомжа из Уфы с подругой. Убив хозяина 38-летний бездомный жил в квартире с трупом.