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В Рязанской области уголовник две недели жил в чужой квартире

Сегодня, 10:56

В Рязанской области 44-летний житель Ряжска, освободившись из мест лишения свободы, забрался в чужую квартиру и две недели проживал в ней. Соседи сообщили об этом участковому, который выдворил непрошеного гостя. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает коммуникационное подразделение областной полиции, мужчина, отсидев срок и выйдя из мест лишения свободы, узнал, что он был по закону лишен собственного жилья. Тогда бывший заключенный, добыв информацию, что его 42-летний знакомый находится в командировке, вскрыл дверь его квартиры и стал в ней жить. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно скрывал свое присутствие, спустя две недели соседи узнали о его пребывании.

Участковый инспектор, получив сообщение о странном жильце, пришел по адресу и выдворил незаконно проживающего гражданина. После чего правоохранители местного отделения возбудили уголовное дело. Теперь мужчина может опять отправиться на два года за колючую проволоку, где ему будет предоставлено бесплатное жилье.


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