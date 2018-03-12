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Бомж из Уфы жил в квартире с трупом в Перми

Сегодня, 10:47

В Перми в микрорайоне Левшино 23 февраля произошло ЧП. Мужчина пригласил в гости бомжа из Уфы с подругой. Убив хозяина 38-летний бездомный жил в квартире с трупом.

СУ СКР по Пермскому краю сообщает об убийстве совершенному 23 февраля в микрорайоне Левшино города Пермь. По версии следствия, пермяк приютил на время бездомного вместе с подругой. Отмечая праздник Дня защитника Отечества, бомж решил расправиться с хозяином. Убил его, а труп оставил в квартире.

На протяжении некоторого времени продолжать сожительствовать с мертвецом. Причиной своего поступка бомж назвал желание пермяка выставить его на улицу после очередной попойки. Информация по делу проверяется. Если вину мужчины без ПМЖ докажут ему грозит уголовный срок.


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