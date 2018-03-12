В Димитровграде ревнивица всадила нож в живот сожителю

Сегодня, 09:01

В Димитровграде завершен судебный процесс по делу о покушении на убийство. 39-летняя местная жительница приговорена к двум с половиной годам лишения свободы за то, что из ревности всадила нож в живот своему сожителю.

По предоставленным стороной обвинения данным, инцидент произошел осенью прошлого года в одном из домов Димитровграда. Гражданские супруги устроили застолье, пригласив на него соседку. После значительного количества выпитого, обвиняемой показалось, что ее сожитель оказывает недвусмысленные знаки внимания гостье. Разгорелась ссора. Обвиняемую пытались успокоить.

Когда соседка ушла домой, скандал вспыхнул с новой силой. Обвиняемая внезапно схватила со стола кухонный нож и ударила гражданского мужа в живот. Тот упал. Женщина поняла, что сожитель может умереть и вызвала скорую помощь. Потерпевший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Правоохранители задержали злоумышленницу. В хорде допроса она признала свою вину.