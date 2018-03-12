В Саратове мужчина украл в секс-шопе вибромассажер

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В Саратове продолжается расследование обстоятельств инцидента в секс-шопе, произошедшего 10 марта на Вольском тракте. Согласно заявлению 27-летней продавщицы магазина интимтоваров, неизвестный похитил вибрамассажер за 3,5 тыс. рублей.

Полиция Саратовского района проводит расследование обстоятельств хищения вибромассажера из магазина интимтоваров. Торговая точка на Вольском тракте стала целью для злоумышленника. Неизвестный мужчина воспользовался занятостью 27-летней продавщицы и завладел вибромассажером бирюзового цвета стоимостью 3,5 тыс. рублей.

На данный момент проводится расследование и уточнение обстоятельств происшествия. Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы за крыжу секс-игрушки.