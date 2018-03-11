В Ленобласти педофил изнасиловал сына собутыльницы

Вчера, 20:20

В Ленинградской области вчера произошло резонансное преступление, вызвавшее негодование в социальных сетях. 35-летний педофил, распивая алкоголь в доме знакомой, изнасиловал ее 13-летнего сына и лишь спустя несколько часов был задержан правоохранителями.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной полиции, подозреваемый неоднократно навещал свою 36-летнюю подругу, причем каждая встреча сопровождалась обильным распитием спиртных напитков. Придя к своей собутыльнице в очередной раз, собутыльник после значительной дозы выпитого алкоголя на глазах у матери, напал на школьника и изнасиловал его.

Лишь спустя несколько часов слегка протрезвевшая женщина осознала случившееся и вызвала правоохранителей, пока насильник спал в другой комнате. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, при этом ссылаясь на состояние крайнего опьянения. Следствие продолжается. Педофилу грозит реальный срок по «нехорошей» статье.