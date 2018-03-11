Два стрелка по собакам среди бела дня засветились в Салехарде

Вчера, 19:16

В Салехарде и на станции Обская зарегистрировано несанкционированное применение оружия. Два стрелка поглумились над собаками среди бела дня. Засветились нарушители на глазах у детей с пневматическим оружием.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о двух нарушениях в Салехарде и станции Обская. Правоохранители разыскивают двух мужчин, которые позволили себе расправиться с собаками столь нечеловеческим способом. С применением пневматики мужчины были замечены за причинением вреда жизни животным. На данный момент личности злоумышленников устанавливают компетентные органы.

Сообщается, что стрелки – это два человека. По другой версии, живодером является убийца-гастролер. В Салехарде активность догхантера зафиксировали в районе улицы Артеева. Уточняется, что в окружной столице выстрелы ведутся предположительно из окон жилых домов.