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Женщина получила удар ножом в голову на севере Москвы

Сегодня, 17:22

Женщина 1974 года рождения стала жертвой нападения на улице Большая Академическая, 23. Неизвестный мужчина нанес удар ножом в голову пострадавшей на севере Москвы. В ситуации получения травм пострадавшей разбираются правоохранители.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили о розыске неизвестного мужчины. По данным полиции, он стал зачинщиком ссоры с женщиной (1974 г. р.). В ходе разбирательства воспользовавшись холодным оружием (предположительно ножом) нанес пострадавшей несколько ударов по голове.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь после того, как услышали крики пострадавшей о помощи. Подозреваемый в угрозе жизни женщины сбежал с места происшествия. Личность мужчины устанавливают компетентные специалисты. Женщине оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы ее жизни на данный момент нет.


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