В Ростове массово воруют зеркала автомобилей

Сегодня, 17:09

В Ростове полицейские массово принимают заявления от автолюбителей. Пострадавшие заявляют о ворах, которые охотятся на зеркала машин (Lexus, BMW). Информацию подтвердили в ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранительные органы Ростова продолжают рассматривать дела о краже зеркал заднего вида с автомобилей. Известно о нескольких пострадавших от деятельности вора. Предварительно удалось задержать 22-летнего парня, подозреваемого в хищении в Первомайском районе города. Сумма ущерба равна 25 тыс. рублей. Подозреваемый в краже находится в Отделе полиции №6.

К слову, АО «Донэнерго» предупреждает потребителей об отключении света 12-16 марта.