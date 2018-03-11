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В селе под Воркутой жестоко убили мужчину и подпалили его квартиру

Сегодня, 16:48

В селе Северный под Воркутой неизвестный зарезал мужчину и спалил его квартиру. Инцидент произошёл 7 марта.

Чтобы скрыть признаки совершённого преступления, убийца совершил поджёг квартиры своей жертвы. Только недавно проявились первые детали произошедшего. Как стало известно, убийство имело место в доме 15 на улице Югозападная. Мужчину ударили несколько раз ножом, тело нашли пожарные, когда прибыли на вызов для ликвидации пожара. Источники сообщают, обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент он до сих пор находится в полиции. Как убийца, так и жертва являются местными жителями. Кроме этого, стражи порядка выяснили, что убитый мужчина ранее был судим не один раз.


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