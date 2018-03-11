Убийца-рецидивист распилил голову беременной женщине в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ правоохранительные органы расследуют обстоятельства нападения на беременную женщину. Рецидивист распилил голову беременной женщине. Мотивы поведения 36-летнего убийцы устанавливают в СУ СК РФ по РБ.

Житель Улан-Удэ заключен под арест после своих действий, совершенных накануне. Старший следователь СО по Железнодорожному району СУ СК РФ по РБ Булат Дамбаев рассказал о жуткой ситуации. Мужчина (36 лет), участвуя в бытовом конфликте соседки и сожительницы, пытался уразуметь последнюю. Чтобы убедить возлюбленную и ее сестру, он использовал топор и пилку.

Наносил удары сначала сожительнице, а после ее бегства принялся за ее беременную родственницу. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия.