В Омской области испуганная подстреленная лошадь сбежала от похитителей

Сегодня, 15:37

В Тюкалинском районе Омской области злоумышленники, пытаясь украсть лошадь, дважды выстрелили в нее, после чего животное убежало к хозяину.

Житель села Сажино Тюкалинского района обратился в полицейский участок с заявлением о попытке кражи его домашнего животного. Он сообщил, что лошадь утром пришла домой с выпаса с ранением в голову. О возможных похитителях 55-летний хозяин ничего сказать не мог.

Проследовав по следам животного, полицейские вернулись на пастбище, где были найдены следы от обуви нескольких человек, шин, кровавые следы на снегу. Опросив местных жителей они выяснили, что один из них заприметил проезжавший автомобиль «ГАЗ-3110» с двумя незнакомцами, а другой назвал номер машины.

Сотрудники УМВД Омской области выяснили, что похитителями оказались неоднократно судимые за кражи и незаконную вырубку леса 41-летний и 31-летний жители соседнего села Октябрьский. Во время допроса они сообщили, что вечером прибыли в Сажино для того, чтобы убить одну из лошадей, затем ее похитить и продать мясо. Для совершения преступления они прихватили незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-18Е 16 калибра. После 21:30 подозреваемые вывели жертву к автодороге, и один из них 2 раза выстрелил. Однако лошадь сильно испугалась и убежала, а догнать ее не получилось.

На преступников завели уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору.