В Орле мужчина похитил могильную ограду

Сегодня, 15:08

В Орле пьяный неадекватный горожанин стащил могильную ограду с местного кладбища.

Преступление было совершено еще в июне 2017 в разгар жаркого рабочего дня. Ранее не судимый горожанин в компании приятеля забрел на Афанасьевское кладбище в городе Орел. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно один из них приметил аккуратную могильную ограду, выполненную из нержавеющей стали. Тут же возник преступный умысел, поддавшись которому мужчина разбил ограду на несколько частей и перетащил в другое место. Приятель отказался ему содействовать, но и препятствовать не стал, а позже в суде выступил свидетелем.

В зале суда подозреваемый свою вину полностью признал и был осужден на 480 часов обязательных работ. В связи с тем, что ранее по решению суда злоумышленник на один месяц был помещен в психиатрический стационар, после чего 2 недели находился в СИЗО, судья зачел ему данный срок в расчете 1 день за 8 часов обязательных работ. Этого времени хватило на то, чтобы покрыть весь срок наказания, и обвиняемому ничего не нужно больше отрабатывать. Помимо этого, суд признал, что потерпевший имеет право подать иск на возмещение причиненного материального ущерба.