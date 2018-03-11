В Петербурге обиженный житель пообещал взорвать отделение МВД

Сегодня, 12:58

В Петербурге один из жителей, обидевшись на полицейских за избиение, пообещал им взорвать центральное отделение. Телефонного террориста задержали.

Инцидент произошел с жителем Центрального района Петербурга. Житель 55 лет 10 марта ночью позвонил в полицию и сообщил, что намерен взорвать его и сотрудников. После этого он еще два раза звонил туда и уточнял свои действия. Причиной стало то, что полицейские якобы 16 ноября 2017 года избили петербуржца.

Сотрудникам полиции удалось зафиксировать место звонка и задержать мужчину. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Против него завели протокол об административном правонарушении.