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В Петербурге нашли труп школьницы с пакетом на голове

Сегодня, 12:13

В Санкт-Петербурге оперативные сотрудники и следственные органы заняты расследованием загадочной смерти старшеклассницы одной из городских школ. Несовершеннолетняя девушка была обнаружена родственниками в квартире мертвой, с полиэтиленовым пакетом на голове.

В коммуникационном подразделении городской полиции пока не могут раскрыть детали предварительного расследования, однако известно, что с большой долей вероятности имеет место быть преступление. Школьница, которой недавно исполнилось 17 лет, погибла от асфиксии. Ее 45-летняя мать говорит о том, что дочь была жизнерадостным и позитивно настроенным ребенком. Имела четкие планы в отношении своего будущего.

В настоящее время оперативники проводят опрос одноклассников и друзей погибшей. Также проводится выемка данных видеокамер наружного наблюдения, расположенных в непосредственной близости от дома потерпевшей. Данные судебно-медицинской экспертизы могут пролить свет на обстоятельства гибели девушки. Открыто уголовное дело.


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