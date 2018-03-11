В Нижнем Новгороде убили и сожгли в автомобиле молодого мужчину

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В Нижнем Новгороде оперативные сотрудники и представители следственного комитета ищут убийц 25-летнего местного жителя. В канун Международного женского дня молодого мужа и отца малолетней дочери, убили, а затем сожгли в собственном автомобиле.

По предварительным данным следствия, скорее всего житель Нижнего Новгорода остановился, чтобы подвезти своих потенциальных убийц. Изучая личность потерпевшего, правоохранители не нашли весомых причин для его убийства. Мужчина работал на одном из городских предприятий, особых средств не имел, в криминальных делах замешан не был.

Тем не менее, преступники сначала зарезали молодого мужчину, затем отогнали автомобиль с его телом к лесополосе и там подожгли. Вдова погибшего, через социальные сети просит всех свидетелей преступления откликнуться и предоставить правоохранителям кадры с видеорегистраторов и камер внешнего наблюдения. По версии вдовы и следствия, мужчина проезжал мимо известного в городе питейного заведения с названием «Батя».