Во Владикавказе подростки поглумились над баннером с героем СССР

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Во Владикавказе продолжается расследование обстоятельств преступления троих подростков (от 12 до 14 лет). Юноши 7 марта поглумились над баннером с героем СССР. Запись инцидента попала в Instagram.

В среду, 7 марта, три несовершеннолетних подростка (12-14 лет) поглумились над светлой памятью героя СССР. Личности злоумышленников устанавливают правоохранители, предварительно задержали возможных нарушителей закона. Об инциденте на углу Ростовской и Кирова стало известно из соцсети Instagram, где появился ролик совершения преступления.

В пресс-службе МВД по РСО-Алания подтвердили начало расследования по факту произошедшего. К слову, на баннере изображен герой Великой Отечественной войны Исса Плиев.