В Петербурге врач гинеколог заявил об изнасиловании его 5-летней пациентки

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Вчера, 9 марта, поздно вечером в одну из частных клиник Петербурга женщина привела свою 5-летнюю дочь. Странно то, что мать отправила ребёнка на приём именно к гинекологу, несмотря на её столь малый возраст. Врач осмотрел девочку и решил, что её изнасиловали. Хранить врачебную тайну он не стал и заявил об этом местным правоохранителям.

Во время осмотра гинеколог заметил, что у 5-летнего ребёнка нарушена целостность тканей. Кроме этого, на её ногах были заметны большие синяки. Сам же ребёнок чувствовал себя хорошо.

Когда женщина ушла, врач решил, что хранить врачебную тайну не стоит, ведь девочку возможно изнасиловали. Поэтому он и обратился с таким заявлением к местным правоохранителям.

Сейчас разборкой данного случая уже занимается петербургский Следственный комитет. Специалистам предстоит изучить, где и в каких условиях живёт ребёнок. Пока что известно только то, что её мама официально нигде не работает.