В Муроме директор турагентства обокрала клиентов на 1 млн рублей

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Правоохранители города Мурома обвиняют директора одного из турагентств в том, что она обокрала своих же клиентов на сумму в 1 миллион рублей. Сделать это ей удалось при помощи использования своего служебного положения. Теперь обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В сообщении указывается, что женщина была директором крупного туристического агентства. Когда клиенты заказывали у неё путешествие, то глава фирмы сообщала им ложные данные о бронировании тура. Деньги же за оплату отелей и путёвок просто забирала себе.

Таким не сложным способом обвиняемой удалось похитить у своих клиентов сумму больше 1 миллиона рублей. Теперь директору грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Уголовное дело уже возбуждено и отправлено в Муромский городской суд.