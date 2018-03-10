В Воронежской области горе-мать заставляла маленького сына воровать перила с моста

Сегодня, 16:27

В Воронежской области перед судом предстанет 38-летняя жительница Бутурлиновского района, заставлявшая 14-летнего сына воровать перила с местного моста для их последующей сдачи на металлолом.

Разыскивать предполагаемую злоумышленницу следствие Воронежской области начало после обращения представителей организации Бутурлиновского района по обслуживанию железобетонных конструкций, посетовавших на стремительно реконструирующийся мост. Как оказалось, за преступлением стоит 38-летняя местная жительница, сдававшая в паре с 14-летним сыном цветные металлы в пункт приема.

За воровство и вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего отрока подозреваемая жительница Воронежской области рискует отправиться в тюрьму на срок до 6 лет. Возбуждено уголовное дело.