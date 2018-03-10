В Челябинской области директор школы 3 года грабила учителей

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В городе Златоусте в Челябинской области, директор одной из школ на протяжении 3 лет грабила учителей. Женщина пользовалась своей руководящей должностью и присваивала себе чужие премии. Сама же директор заявила, что эти деньги она, якобы, тратила на нужды школы. Известно, что школьного руководителя будут судить.

В городе Златоусте правоохранители возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ. Ей приписывают статью «превышение полномочий».

Правоохранители во время разбирательства выяснили, что женщина в течение трёх лет начисляла учителям премии, которые потом возвращались ей по её же приказу. Директор этого не отрицает и заявляет, что таким образом она закрывала дыру в школьном бюджете. Якобы эти все средства шли на оплату труда технического персонала и на другие нужды учебного заведения. Известно, что размер одной премии составлял от 1 до 18 тысяч рублей.

Уточняется, что ущерб после вмешательства правоохранителей директор возместила, однако за превышение служебных полномочий её всё же осудят.