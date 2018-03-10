В Сургуте в ТЦ на посетителя с ножом напал неизвестный

Сегодня, 14:17

На посетителя ТЦ «Аура» в Сургуте с ножом напал неизвестный. Мужчина нанёс своей жертве несколько ударов, от которых пострадавший скончался на месте.

Известно, что инцидент произошёл сегодня днём, когда в торговом центре было много людей. На глазах у шокированных посетителей мужчина с ножом набросился на человека. Мотивы преступника пока остаются неизвестны, но его личность уже, по словам правоохранителей, установлена. Сейчас ведётся его розыск. Потерпевший же от полученных ранений умер, не дождавшись помощи врачей.

Ранее мы писали, что в Саратове пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина. Конфликт между посетителем и сотрудником заведения произошёл на бытовой почве. Торговец успел нажать на тревожную кнопку и вызвать охрану.