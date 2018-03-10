В Забайкальском крае школьника убило током

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Сегодня, 10 марта, в Антипихе Забайкальского края семиклассник залез в трансформаторную будку. Там его ударило сильным разрядом тока, от чего ребёнок и погиб на месте. Информацию о происшествии сообщает Егор Марков, занимающий должность главы СУ СКР по краю.

В сообщении правоохранителя указывается, что несчастный случай произошёл около 16:00 по местному времени. Семиклассник залез в трансформаторную будку в Ингодинском районе города Антипиха. Там в результате несчастного случая ребёнок погиб от удара током. Сейчас местный следственный отдел проводит соответствующую проверку.

Оперативники опросили всех очевидцев и назначили судмедэкспертизу. В первую очередь стоит вопрос, почему же будка стояла открытой и какая здесь вина коммунальщиков.