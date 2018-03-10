VistaNews.ru


В Забайкальском крае школьника убило током

Сегодня, 13:48

Сегодня, 10 марта, в Антипихе Забайкальского края семиклассник залез в трансформаторную будку. Там его ударило сильным разрядом тока, от чего ребёнок и погиб на месте. Информацию о происшествии сообщает Егор Марков, занимающий должность главы СУ СКР по краю.

В сообщении правоохранителя указывается, что несчастный случай произошёл около 16:00 по местному времени. Семиклассник залез в трансформаторную будку в Ингодинском районе города Антипиха. Там в результате несчастного случая ребёнок погиб от удара током. Сейчас местный следственный отдел проводит соответствующую проверку.

Оперативники опросили всех очевидцев и назначили судмедэкспертизу. В первую очередь стоит вопрос, почему же будка стояла открытой и какая здесь вина коммунальщиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.