В Сети продавали поддельный антиквариат из дома Говинга

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В Сети мошенники хотели продать поддельный антиквариат и элементы Дома Говинга. Последний является культурным объектом регионального значения. Находится он в Выборге.

Как отмечают градозащитники, данный случай уже далеко не первый. Раньше уже неизвестные пытались обмануть доверчивых граждан. Сейчас же мошенники продавали металлические украшения за 20 тысяч рублей.

Объявление о продаже витражей 19 века появилось на популярном сайте с бесплатными объявлениями ещё в январе текущего года. Похожие предложения появляются в интернете очень часто. По сути, мошенники продают чуть ли не любую деталь. Однако действительно ли это настоящие вещи, а не подделка, и как они появляются в руках продавцов – не известно.