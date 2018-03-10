В Барнауле Следком проверяет избиение школьницами сверстницы

Сегодня, 08:30

Пресс-служба Следкома Алтайского края сообщила о начале доследственной проверки по факту произошедшего в ночь на 10 марта избиения пьяными школьницами сверстницы в Барнауле.

О травматическом инциденте, возможно, так никто бы и не узнал, однако девушкам-подросткам захотелось продемонстрировать свои издевки над одноклассницей в соцсетях. Видео избиения и стало главной уликой для начала доследственной проверки. На скандальном ролике запечатлено, как две девушки ногами колотят беспомощно лежащую на земле сверстницу, а после и вовсе берут ее за голову и с максимальной силой ударяют об асфальт.

Скандальное ЧП в Алтайском крае имело место в ночь на 10 марта. Состояние потерпевшей и имена участниц избиения пока что неизвестны. Предполагается, оскандалившиеся девушки-подростки учатся в 114-й школе Барнаула.