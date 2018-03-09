В Дагестане из-за стрельбы погибли два сотрудника Росгвардии

Сегодня, 19:22

В дагестанском селе Герга недавно произошёл бытовой конфликт. Мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии, в результате чего погибло два сотрудника. Информацию об этом рассказали в республиканских силовых структурах.

В сообщении указывается, что во время бытового конфликта житель села Герга открыл стрельбу по двоим сотрудникам Росгвардии. В результате бойцы погибли прямо на месте происшествия. Сам же стрелявший уже задержан и взят под стражу.

Пока что точной причины возникшего конфликта не известны. Как ответили в МВД по Дагестану, факт происшествия в селе Герга подтверждается, но точные обстоятельства сейчас выясняются правоохранителями.