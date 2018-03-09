В Пензенской области два мужчины и полицейский «на удачу» убили зятя гадалки

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Три жителя Кузнецка, что в Пензенской области, обратились со своими проблемами к гадалке. Та посоветовала им «для удачи» убить своего зятя, который ей очень не нравился. Примечательно, что среди мужчин был один полицейский.

В сообщении указывается, что гадалка испытывала большую нелюбовь к своему собственному зятю, который женился на её 16-летней дочери. Женщина решила подговорить троих своих клиентов, среди которых был один сотрудник местного МВД, расправится с молодым человеком для привлечения удачи.

Податливые и доверчивые мужчины в итоге послушали шарлатанку. Они вывезли её зятя в лесополосу и жестоко его убили.

В итоге 34-летнего Михаила осудили на 9 лет колонии, 42-летнего Артёма на 11 лет тюрьмы, а 31-летнего Дениса на 9 лет заключения. В сообщении не указывается, какое наказание было вынесено самой гадалке, которая также виновна в преступлении, ведь она пользовалась своим имиджем «провидицы» и склоняла доверчивых мужчин к убийству.