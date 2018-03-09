В Донецке от взрыва гранаты погибли двое людей

Сегодня, 19:03

В Донецке сегодня произошёл взрыв гранаты. При этом зафиксированы двое погибших и шестеро пострадавших.

Сообщение об этом сделал мужчина, представляющий Кировскую райадминистрацию города. О подробностях происшествия он не проинформировал и комментировать предоставленную информацию не стал.

Воздерживаются от пояснения подробностей и в пресс-службе МВД ДНР.

СМИ Украины сообщили, что рядом с местом инцидента находился автобус. Был ли именно он объектом атаки, а пострадавшим просто не повезло быть рядом с ним, или наоборот, устанавливается.