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В Веселом Поселке два «азиата» ограбили бизнесмена на 400 тыс. рублей

Сегодня, 17:29

В Веселом Поселке Невского района бизнесмен стал жертвой дерзкого и не стандартного уличного ограбления. Два «азиата» сорвали с предпринимателя золотой крест с бриллиантами, стоимость которого равняется 400 тысячам рублей.

По полученной информации, данный инцидент приключился с 55-летним петербуржцем вчера, 8 марта, около пяти часов вечера. Тогда на проспекте Большевиков у дома номер 9 два неустановленных преступника азиатской внешности применили по отношению к предпринимателю силу и сорвали с его шеи золотую цепочку. Вес последней составлял 75 граммов, а длина – целых 63 сантиметра. На цепочке весел православный золотой крест, на котором было закреплено четыре бриллианта.

Потерпевший заявил о преступлении правоохранителям. Он рассказал, что стоимость ювелирных украшений составляет 400 тысяч рублей. Также с уст бизнесмена, грабителями были два мужчины 35-лет азиатской внешности. Во время происшествия они были одеты в тёмные куртки и синие джинсы.   


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