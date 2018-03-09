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Житель Башкирии 8 марта забил до смерти мать троих детей

Сегодня, 17:06

В Башкортостане задержали 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По версии следствия, 8 марта мужчина забил до смерти свою жену, у которой осталось три маленьких ребёнка.

Трагедия имела место быть в Стерлитамаке. Мужчина сперва набросился на 29-летнюю супругу и нанёс ей множество ударов по голове и телу, а после сам позвонил в полицию и «скорую», сознавшись в содеянном. Женщина не дождалась помощи и от полученных травм скончалась на месте. При каких обстоятельствах было совершено преступление, а также каковы были мотивы злоумышленника, выясняет следствие. У супругов осталось трое маленьких детей.

Ранее мы писали, что в 6 марта в Подмосковье женщину ранили ножом в живот. Неизвестный злоумышленник напал на пострадавшую и нанёс ей ножевое ранение.


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