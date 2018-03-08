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В Подмосковье женщину ранили ножом в живот

Вчера, 20:18

В Ликино-Дулёво Московской области разыскивают неизвестного мужчину, который днём 6 марта ударил ножом 47-летнюю женщину. Пострадавшая с ранением брюшной полости экстренно госпитализирована в медучреждение, сейчас её жизнь находится вне опасности.

Инцидент произошёл в посёлке Кабаново, что в пределах городского округа. Обстоятельства совершения преступления не уточняются. Известно лишь, что личность злоумышленника пока не установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступника. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Сама пострадавшая сейчас находится под наблюдением врачей. Её состояние стабилизировалось.

Ранее мы писали, что в Белгороде местный житель ударил ножом своего друга. Инцидент произошёл в ходе пьяной ссоры. После случившегося виновник сам позвонил в «скорую» и сообщил о содеянном.


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