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В Кирове опасный маньяк нападает на детей

Вчера, 19:36

В Кирове правоохранительные органы ищут опасного преступника. Мужчина был замечен вечером 19 февраля, неподалеку от 49-го дома по улице Калинина (напротив Дворца пионеров). Он является опасным маньяком и нападает на детей.

 Неизвестного маньяка продолжают искать в Кирове. Мужчина, по описанию пострадавших детей, высокий (170-175 см), среднего телосложения. Особая примета: родинка над верхней губой слева. Ему около 40 лет. Напомним, что подозреваемый стал фигурантом дела о домогательстве в отношении несовершеннолетних детей.

Мужчина совершил нападение на группу детей, которые бывают на занятиях во Дворце пионеров на улице Калинина. В связи с такой ситуацией пресс-служба ГУ МВД по Кировской области сообщает родителям детей о возможной опасности со стороны злоумышленника. Правоохранители попросят помощи у кировчан в розыске преступника.


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