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В Самарской области мужчина убил приятеля треногой

Сегодня, 17:43

В Самарской области мужчина избил до смерти своего товарища треногой для обуви. Происшествие имело место в населённом пункте Пестравка.

Как стало известно, в конце осени в прошлом году на площадке возле подъезда вспыхнул конфликт обвиняемого и потерпевшего. В результате этого злоумышленник много раз нанёс удары своему оппоненту металлической треногой, которая служит для очистки обуви. Нанесённые травмы оказались роковыми для мужчины. Он скончался от телесных повреждений. Об инциденте стало известно из слов сотрудников прокуратуры.

Суд постановил виновность мужчины в совершённом преступлении. Теперь убийце грозит семь лет тюрьмы строгого режима.


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