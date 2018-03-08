"Танцевали локтями": Житель Калининграда сломал приятелю челюсть на танцполе

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В Калининграде задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в причинении телесных повреждений. По версии правоохранителей, молодой человек сломал челюсть своему другу в ходе конфликта, произошедшего на танцполе в одном из городских ночных клубов.

Очевидцы утверждают, что инцидент имел место быть в заведении на улице Карла Маркса. Парни пришли вместе, однако спустя время между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из посетителей нанёс приятелю несколько ударов в голову. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом челюсти. В медучреждении диагноз подтвердили. Подозреваемого уже задержали, с ним работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Пласте Челябинской области двое местных жителей забили до смерти своего друга бейсбольной битой. Чтобы избавиться от трупа приятеля, молодые люди увезли его в лес.