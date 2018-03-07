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СК Томска проведет проверку обстоятельств смерти пенсионерки в больнице

Вчера, 22:38

Следователи СК Томска начали проводить проверку по факту смерти 63-летней пенсионерки в городской больнице № 3. Относительно этого случая в СМИ начали публиковать самые невероятные истории, и оперативники решили выяснить суть.

Представители пресс-службы СУ СК Томска сообщили, что по факту смерти женщины в больнице № 3 города будет инициирована спецпроверка всех обстоятельств. Следователи тщательно выяснят все детали, которые привели к смерти поступившей пациентки. Если в этом будет видна ошибка докторов, оперативники сразу откроют уголовное производство. В начале марта 63-летняя пенсионерка из Томска вынуждена была обратиться к медикам скорой помощи.

Приехавшая бригада фельдшеров решила госпитализировать больную в городскую больницу № 3. Об этом узнала подруга пострадавшей. После доставки пенсионерки в стационар ей не оказали нужного лечения, лишь дождавшись усугубления ситуации. Потом пациентка попала в реанимацию, а из нее – в морг.


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