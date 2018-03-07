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В Воронеже двое сотрудников МВД "продавали" умерших людей

Вчера, 21:27

Двое полицейских из корыстных мотивов «продавали» умерших граждан в Воронеже. В полной реализации ранее задуманного плана был задействован и начальник ритуального бюро.

В Воронеже один из предпринимателей, который специализировался на предоставлении ритуальных услуг населению, решил превзойти своих конкурентов и сделать свое бюро наиболее востребованным в городе. Для этого бизнесмен договорился предварительно с двумя сотрудниками полиции о некоторой «помощи».

От стражей правопорядка требовалось предоставлять владельцу «ритуалки» информацию о всех смертях в Воронеже и районе и адреса родни покойников. После этого, к семье умершего человека выезжали сотрудники бюро и предлагали свои услуги. Так как человек, у которого произошло горе, не в том состоянии, чтобы выбирать поставщика услуг, приоритет оставался за первым предложением. Как только договор заключался, двое полицейских получали соответственный гонорар. Сумма его зависела от уровня похорон. Со временем тайна стала явью и об таких сделках узнало ФСБ. Полицейские были сразу уволены из МВД, заведено уголовное дело.


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