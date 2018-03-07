В Иваново сожитель внучки украл деньги из лифчика пенсионерки

Вчера, 20:18

В Иваново дерзкий сожитель внучки вытащил из лифчика пенсионерки деньги, чуть не убив ее при этом.

В отдел полиции города Иваново обратилась 69-летняя местная жительница, которая написала заявление на сожителя своей внучки. Горожанка сообщила, что в доме по улице 2-ой Ключевой после небольшой ссоры на нее напал родственник, повалил пострадавшую на кровать и начал душить подушкой. Когда женщина потеряла сознание и прекратила сопротивления, мужчина достал из ее нательного белья 4000 рублей и скрылся с места преступления. Спустя некоторое время пострадавшая очнулась и направилась в полицию.

Вскоре 31-летний злоумышленник был задержан. В полицейском участке подозреваемый написал явку с повинной. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ за разбой.

За совершенное преступление ранее судимому за кражу мужчине грозит до 10 лет заключения.