VistaNews.ru


В Киргизии инспектор УОБДД выписал штраф напарнику

Вчера, 21:26

В Киргизии инспектор УОБДД был вынужден выписать штраф за административное правонарушение своему напарнику.

В Киргизии сотрудник Управления обеспечения безопасности и дорожного движения вынужден был зафиксировать административное правонарушение своего коллеги по просьбе горожанина, который запечатлел несоблюдение ПДД инспектором на видеокамеру смартфона.

В селе Тору-Айгыр, которое расположено на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии, сотрудник УОБДД припарковал служебный автомобиль в неположенном месте, что и зафиксировал горожанин на видео, которое затем опубликовал на Youtube.

В ролике заметно, как прохожий приближается к сотрудникам областного управления, ведя при этом съемку на камеру мобильного телефона и интересуется, почему правоохранители нарушили правила дорожного движения. После этого он в вежливой форме потребовал составить соответствующий административный протокол за совершенное ими правонарушение. Инспекторы были вынуждены подчиниться закону и выполнили требования гражданина, выписав на себя штраф.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.