В Киргизии инспектор УОБДД выписал штраф напарнику

Вчера, 21:26

В Киргизии инспектор УОБДД был вынужден выписать штраф за административное правонарушение своему напарнику.

В Киргизии сотрудник Управления обеспечения безопасности и дорожного движения вынужден был зафиксировать административное правонарушение своего коллеги по просьбе горожанина, который запечатлел несоблюдение ПДД инспектором на видеокамеру смартфона.

В селе Тору-Айгыр, которое расположено на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии, сотрудник УОБДД припарковал служебный автомобиль в неположенном месте, что и зафиксировал горожанин на видео, которое затем опубликовал на Youtube.

В ролике заметно, как прохожий приближается к сотрудникам областного управления, ведя при этом съемку на камеру мобильного телефона и интересуется, почему правоохранители нарушили правила дорожного движения. После этого он в вежливой форме потребовал составить соответствующий административный протокол за совершенное ими правонарушение. Инспекторы были вынуждены подчиниться закону и выполнили требования гражданина, выписав на себя штраф.