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Концертный директор DJ Грува подозревается в убийстве тёщи

Сегодня, 16:40

В Москве задержали концертного директора DJ Грува Дениса Калинина по подозрению в убийстве тёщи. Об этом стало известно от старшего помощника руководителя главного следственного отдела по Москве Юлии Ивановой.

Как стало известно, убийство имело место 6 марта. Между подозреваемым и его тёщей произошла ссора, которая в итоге переросла в потасовку. Предположительно, мужчина побил 77-летнюю пенсионерку, а после задушил её. Калинин сам заявил об инциденте в полицию. Его задержали и открыли против него уголовное производство по статье "Умышленное нанесения тяжёлого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть".

Стоит отметить, на данный момент официальных материалов, подтверждающих личность обвиняемого, нет.


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