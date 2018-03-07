Концертный директор DJ Грува подозревается в убийстве тёщи

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В Москве задержали концертного директора DJ Грува Дениса Калинина по подозрению в убийстве тёщи. Об этом стало известно от старшего помощника руководителя главного следственного отдела по Москве Юлии Ивановой.

Как стало известно, убийство имело место 6 марта. Между подозреваемым и его тёщей произошла ссора, которая в итоге переросла в потасовку. Предположительно, мужчина побил 77-летнюю пенсионерку, а после задушил её. Калинин сам заявил об инциденте в полицию. Его задержали и открыли против него уголовное производство по статье "Умышленное нанесения тяжёлого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть".

Стоит отметить, на данный момент официальных материалов, подтверждающих личность обвиняемого, нет.