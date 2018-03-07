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В Нижнем Тагиле арестовали разваливших кладбище подростков-вандалов

Сегодня, 14:54

Полиция Нижнего Тагила арестовала троих школьников, изуродовавших 41 могилу на кладбище в селе Покровское Пригородного района. Решается вопрос о возбуждении административного производства.

Менее суток понадобилось сотрудникам МВД Свердловской области, дабы выйти по горячим следам на несовершеннолетних вандалов из Нижнего Тагила. 6 марта трое школьников, руководствуясь хулиганскими побуждениями, изуродовали 41 могилу на кладбище села Покровское. Предполагаемых злоумышленников доставили в отделение полиции Пригородного района, где они рассказали о подробностях совершенного злодеяния.

Акт вандализма обернется для троих подростков из Свердловской области становлением на профилактический учет и, скорее всего, административным производством. Малолетние подозреваемые не в лучшем свете выставили и свою школу, обязующуюся провести воспитательную работу с провинившимися учениками.


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