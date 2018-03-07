В Кемерово отвергнутый кавалер поджег авто медсестры

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В Кемерово правоохранители расследуют дело о поджоге автомобиля Datsun on-DO, принадлежащего медсестре. Обстоятельства дела с ущербом в 50 тыс. рублей выясняются. В круг подозреваемых попал отвергнутый кавалер.

Специалисты ГУ МВД по Кемеровской области продолжают расследовать особенности дела о поджоге транспортного средства марки Datsun on-DO. Автомобиль принадлежал девушке. По роду деятельности она была медсестрой. Ранее девушка стала предметом обожания одного из лечащихся парней. Мужчина признался в чувствах, но получил отказ во взаимности.

Отвергнутый герой-любовник решил отомстить даме сердца. Сумма ущерба за испорченное авто колеблется в районе 50 тыс. рублей. Мужчина дал чистосердечные признания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Если вину мужчины докажут, он может попрощаться со свободой на 5 лет.