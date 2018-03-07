Замначальника полиции выстрелил в дверной глазок соседей в Старом Осколе

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В конце 2017 года в Старом Осколе замначальника полиции стал фигурантом дела. Правоохранитель дважды выстрелил в дверной глазок соседей. Информация о скандале появилась в соцсетях.

В Старом Осколе 16 декабря 2017 года произошло ЧП в подъезде. Заместитель начальника полиции попытался успокоить своих буйных соседей словами. Укладывая дома ребенка, супруга жаловалась на громкую музыку. После, нетрезвый правоохранитель вооружился ножом и травматическим пистолетом, и отправился выяснять отношения.

По версии следствия, расковырял дверной глазок холодным оружием и совершил два выстрела. Пуля пробила окно, но люди не пострадали. Ситуацию курировали в СКР, а затем вернулись обратно, чтобы прокурор определил законность его поведения.