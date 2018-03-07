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В Волгограде мужчина расстрелял пьяного подростка

Сегодня, 12:32

В Волгограде правоохранители расследуют дело об уличном конфликте, в результате которого прохожий расстрелял из травматического пистолета пьяного подростка, ранив его в шею. Несмотря на то, что зачинщиками инцидента была компания несовершеннолетних, стрелявшему грозит реальный срок.

По предварительной версии правоохранителей, 33-летний житель Волгограда поздно вечером возвращался с работы. В подворотне дома к нему подошла компания подростков. Несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения и проявляли нескрываемую агрессию.

Подростки сначала перегородили дорогу, а затем один из них попытался ударить мужчину в лицо. Тот вытащил травматический пистолет и выстрелил в нападавшего. Тот упал, остальные разбежались. Мужчина вызвал скорую помощь и ушел домой. Из приемного покоя больницы, куда привезли пострадавшего, медики позвонили в полицию, сообщив о факте огнестрельного ранения. Подозреваемого разыскали оперативники. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.


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