Двое жителей Пласта убили своего напарника битой и выбросили труп в лесу

Вчера, 22:59

Двое молодых жителей Пласта убили своего приятеля из компании в процессе пьяной ссоры. После того, как потерпевший скончался, они увезли его труп в лес на автомобиле.

В канун Нового года, 30 декабря, компания из троих друзей, жителей Пласта, собралась отметить предстоящие праздники у одного из приятелей дома. После изрядно выпитого спиртного между двумя пьяными мужчинами вспыхнула ссора, которая моментально превратилась в рукоприкладство. Двое нетрезвых "дружков" набросились на обидчика с кулаками. После этого, почти бездыханное тело начали добивать бейсбольной битой. Через некоторое время, когда мужчина был мертв, его тело завернули в одеяло, а один из исполнителей предложил отвезти труп в лес.

В посадке они выбросили тело, а одеяло и биту сожгли на костре. Вернувшись домой хозяин квартиры вытер кровь покойного. В процессе следствия по уголовному делу оперативники вышли на след подозреваемых. 6 марта суд Челябинска приговорил обвиняемых к 14 годам заключения в стенах колонии строгого режима.