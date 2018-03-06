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Труп 73-летнего пенсионера с ножом в голове головой нашли в Челябинске

Вчера, 22:46

Тело пенсионера с ножевыми ранениями в области головы было найдено в Челябинске. Представители СУ СКР проводят расследование уголовного дела по факту убийства 73-летнего мужчины.

В квартире по улице Володарского на территории Челябинска был обнаружен труп 73-летнего пенсионера, владельца недвижимости. Это произошло в конце предыдущего месяца, а в настоящее время следователи СК Челябинска проводят расследование уголовного дела по факту убийства. Согласно записям в протоколе осмотра МП, на теле погибшего пенсионера есть видимые следы насильственной смерти, несколько следов от ножа в области головы свидетельствуют, что мужчину убили.

Оперативникам уже удалось напасть на след главного подозреваемого. Есть гипотеза о том, что преступление мог совершить 51-летний знакомый покойного. Он уже задержан и пробудет до суда в камере СИЗО. После допроса следователя подозреваемый признал свою вину. Именно ссора стала толчком к неправомерным действиям и гибели пенсионера.


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