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Биробиджанец в ходе ссоры мужчина ударил собутыльника топором по голове

Вчера, 21:25

34-летний житель Биробиджана совершил преступление по отношению к своему собутыльнику, ударив его во время ссоры топором по голове.

В конце прошлого года подсудимый пьянствовал со своими товарищами в квартире на улице Кавалерийской. В ходе веселья между знакомыми произошла ссора. Подсудимый схватил топор и нанес одному из товарищей сильный удар по голове. Вследствие этого, мужчина получил тяжелые травмы, которые сильно навредили здоровью.

После крика потерпевшего на помощь прибежала соседка и прервала незаконные действия подсудимого. Пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь, что и спасло ему жизнь.

Против нападавшего было открыто уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.

Напомним, что два года назад житель Биробиджана напал на водителя такси. Его засудили до 8 лет лишения свободы.


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