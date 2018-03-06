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В Удмуртии инвалид убил жену, спутав ее с грабителем

Вчера, 20:20

В Удмуртии инвалид без ног убил свою жену, спутав ее с грабителями. Инцидент произошел в Увинском районе республики, следствие проводит оперативные мероприятия.

По предварительно установленным данным, 56-летний житель Увинского района Удмуртии, будучи инвалидом без ног, вечером выпивал со своей супругой. Женщина решила пойти в сени и покурить там сигарету, в этом момент залаяла собака. Хозяин дома решил, что их собираются ограбить и вооружился ножом, чтобы защитить хозяйство. Он отправился в сени и, не признав в силуэте свою жену, махнул ножом, попав ей в ногу. Инвалид перемотал рану супруги и вызвал бригаду скорой помощи, но пострадавшая скончалась до приезда медиков.

По факту инцидента было открыто уголовное производство, за подобное нарушение мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы. В скором времени состоится судебное разбирательство.


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