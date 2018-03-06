В Новосибирске снег с крыши покалечил ребенка в коляске

Вчера, 20:10

В Новосибирске упавший с крыши снег серьезно ранил малыша в коляске, за что теперь ответит директор супермаркета.

В Новосибирске 59-летняя горожанка предстанет в качестве обвиняемой перед судом за оказание услуг, которые повлекли причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи комитета по Ленинскому району города закончили проверку по уголовному делу в отношении 59-летней горожанки за совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ. Установлено, что управляющая городского магазина не возложила на подчиненных задачу по осмотру крыши магазина на улице Пархоменко для своевременного обнаружения там снега и наледи, и не организовала очистку кровли от них, что привело к трагедии.

Известно, что 10 марта 2017 года около 14:00 с крыши данного супермаркета упал массивный кусок льда со снегом на коляску с ребенком, которую катила бабушка малыша, что повлекло причинение тяжелого вреда здоровью малолетней. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.

В связи с достаточным количеством доказательств данное уголовное дело с обвинением вскоре направят в суд для дальнейшего рассмотрения.