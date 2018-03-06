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Таксисты устроили драку и избили темнокожих африканцев в клубе Москвы

Вчера, 19:57

В центральном районе Москвы таксисты напали на двоих темнокожих граждан и жестоко их избили. Кулачная разбока происходила в стенах развлекательного клуба.

Следователи СК Москвы расследуют обстоятельства драки, которую устроили столичные таксисты возле одного из ночных развлекательных клубов в центре города. В итоге потасовки, пострадавшими оказались двое темнокожих граждан африканской внешности. Их сотрудники транспортной службы жестоко избили. Сотрудники заведения вызвали полицейских.

Было установлено, что во время словесной перепалки один из пострадавших африканцев достал пистолет. Чтобы не допустить перестрелки, таксисты начали избивать оппонентов, а после этого просто скрылись. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту избиения.


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